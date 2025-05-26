Необычные пешеходы пересекали проезжую часть в районе цирка.

Омичи заметили семью уток, перебегающих дорогу возле цирка. Во главе колонны шла мама-утка, а за ней спокойно, не боясь проезжающих мимо машин, топало 8 утят.

Этих птиц нередко можно встретить на омских дорогах. Они часто пересекают проезжую часть рядом со своими местами обитания, например в районе Старозагородной рощи.

Ранее сообщалось, что в Омской области также была замечена утиная семья. Птица острожно вела за собой выводок из десятка птенцов, показывая им, как находить пищу и избегать потенциальных угроз.