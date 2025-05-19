Ранним утром мама-утка осторожно вела за собой десяток пушистых детенышей.

В Омской области впервые в этом году замечены утята, шагающие за своей матерью-уткой рано утром. Этот момент зафиксировал инспектор БУ «Управление по охране животного мира» во время профилактического рейда.

На рассвете специалист управления заметил семейство кряквы – наиболее распространенного вида уток в регионе. Мама-утка осторожно вела за собой десяток пушистых детенышей, показывая им, как находить пропитание и избегать угроз.

Появление молодняка в начале мая совпадает с биологическими ритмами водоплавающих птиц региона. Утки выполняют важные экологические функции: регулируют популяцию насекомых, участвуют в распространении семян растений и служат пищей для хищников. Специалисты подчеркивают, что ранний выводок свидетельствует о хороших условиях для гнездования в этом году: высоком уровне воды, минимальном влиянии человека и большом количестве доступной пищи.