Омск-Информ
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·Общество

Семейство уток прогуливалось по оживленной пешеходной зоне, удивляя прохожих.
Сегодня омичей удивило необычное зрелище на улице Красный Путь. Мама-утка привела своих малышей прогуляться по оживленной пешеходной зоне, сообщает «КП Омск».
Семейство появилось там совершенно внезапно. Для уток это достаточно большое расстояние. При этом ближайший водоем расположен на «Старозагородной роще», примерно в двух остановках от места, где заметили птиц. 
Ранее омичи сообщали о семье уток, перебегающих дорогу возле цирка.
Мария Филимонова
·Общество

Семейство уток прогуливалось по оживленной пешеходной зоне, удивляя прохожих.
Сегодня омичей удивило необычное зрелище на улице Красный Путь. Мама-утка привела своих малышей прогуляться по оживленной пешеходной зоне, сообщает «КП Омск».
Семейство появилось там совершенно внезапно. Для уток это достаточно большое расстояние. При этом ближайший водоем расположен на «Старозагородной роще», примерно в двух остановках от места, где заметили птиц. 
Ранее омичи сообщали о семье уток, перебегающих дорогу возле цирка.
Мария Филимонова