Надгробия измазаны краской, а дорога усеяна вырванными цветами.

Омичи сообщают, что неизвестные разрушили кладбище в рабочем поселке Черлак. На записи видны упавшие надгробия и засыпанная цветами аллея.

Такие разрушения мог принести и ураган, обрушившийся на Омскую область в последние несколько дней. Однако на вандалов указывают следы краски на могильных памятниках, о которых омичи сообщили в комментариях к посту. Да и такого сильного урагана в Черлаке не было.

– Там даже близко на ураган не похоже. Как-то странно он прошел по одной улице, не задев соседнюю совсем, плюс краска, разбитые надгробия, памятники, которые не так просто сломать, это цельная плита. А вы говорите, ураган, – рассказала омичка Анна в комментариях телеграм-канала «Новости | Жесть Омска».

Но местом разрушения погоста может быть вовсе не Черлак. Омичи предположили, что это Ново-Южное кладбище под Омском.

Ранее сообщалось, что ураган разрушил кладбище в селе Поречье в Муромцевском районе.