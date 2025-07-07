Договор действует до февраля 2027 года.

На сайте государственных закупок объявлен тендер на осуществление строительного контроля за строительством школы в омском микрорайоне Ясная Поляна. Заказчиком выступает Министерство строительства и архитектуры Омской области.

Сумма контракта на строительный контроль составляет 18,9 миллиона рублей, что является стартовой ценой аукциона. Договор будет действовать до 28 февраля 2027 года, то есть до завершения строительства. Победитель торгов будет объявлен 17 июля.

Школа на 1122 места будет состоять из корпусов разной этажности – от двух до четырех. Прилегающую территорию оборудуют спортивными площадками и малыми архитектурными формами.

Напомним, что изначально объект планировалось сдать в эксплуатацию к 2023 году, затем сроки были перенесены на лето 2024 года. Подрядчик ООО «Капитал Развитие» неоднократно получал предупреждения за нарушение сроков, что привело к расторжению контракта.

В апреле 2025 года был выбран новый подрядчик – ООО «Русстрой» из Ингушетии. Завершение строительства школы обойдется в 1,4 миллиарда рублей и планируется не раньше 2027 года.

Добавим, что сейчас ООО «Русстрой» занимается завершением строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске.