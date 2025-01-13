Омск-Информ
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·Общество

В ближайшие месяцы чиновники хотят объявить торги и выбрать нового подрядчика.
Омские чиновники рассчитывают, что строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна удастся возобновить в первом квартале года. Об этом сообщил министр строительства Омской областми Александр Рашко.
– Возобновление строительства общеобразовательной школы в Ясной Поляне планируется в первом квартале 2025 года. В начале года будут объявлены торги, и после определения подрядчика начнутся строительно-монтажные работы, – говорится в сообщении главы Минстроя.
Напомним, что школу в Ясной поляне начинал строить подрядчик ООО «Капитал развитие». Здание должно было быть готово к 2023 году, но сначала власти сдвинули сроки на лето 2024 года, а потом расторгли контракт с подрядчиком, который не уложился в срок. Теперь сдать ее планируется в 2026 году.
·Общество

В ближайшие месяцы чиновники хотят объявить торги и выбрать нового подрядчика.
Омские чиновники рассчитывают, что строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна удастся возобновить в первом квартале года. Об этом сообщил министр строительства Омской областми Александр Рашко.
– Возобновление строительства общеобразовательной школы в Ясной Поляне планируется в первом квартале 2025 года. В начале года будут объявлены торги, и после определения подрядчика начнутся строительно-монтажные работы, – говорится в сообщении главы Минстроя.
Напомним, что школу в Ясной поляне начинал строить подрядчик ООО «Капитал развитие». Здание должно было быть готово к 2023 году, но сначала власти сдвинули сроки на лето 2024 года, а потом расторгли контракт с подрядчиком, который не уложился в срок. Теперь сдать ее планируется в 2026 году.