Омск-Информ
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·Общество

В региональном Минстрое заявили о переносах сроков сдачи школы.
Сроки строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна перенесли на 2024–2026 годы. Об этом заявили в региональном Минстрое.
– Минстрой рассматривает участие в федеральных программах, ищем возможности привлечения инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства, а также правительство Омской области планирует в 3-4-м квартале предоставить средства на возобновление строительно-монтажных работ на школе в Ясной Поляне, – отметили в министерстве.
Напомним, в прошлом году «Омскоблстройзаказчик» расторг договор с подрядчиком ООО «Капитал Развитие», который занимался строительством школы. Причиной разрыва контракта стало отставание от графика – школу должны были сдать в июле 2024 года. Контракт составлял 1,1 млрд рублей.
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·Общество

В региональном Минстрое заявили о переносах сроков сдачи школы.
Сроки строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна перенесли на 2024–2026 годы. Об этом заявили в региональном Минстрое.
– Минстрой рассматривает участие в федеральных программах, ищем возможности привлечения инвесторов по пути государственно-коммерческого партнерства, а также правительство Омской области планирует в 3-4-м квартале предоставить средства на возобновление строительно-монтажных работ на школе в Ясной Поляне, – отметили в министерстве.
Напомним, в прошлом году «Омскоблстройзаказчик» расторг договор с подрядчиком ООО «Капитал Развитие», который занимался строительством школы. Причиной разрыва контракта стало отставание от графика – школу должны были сдать в июле 2024 года. Контракт составлял 1,1 млрд рублей.
1006