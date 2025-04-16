Омск-Информ
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·Образование

Учреждение на 1122 учащихся появится к началу 2027 года.
В Минстрое Омской области рассказали, что подрядчиком достройки школы в микрорайоне Ясная Поляня стало ООО «Русстрой» из города Сунжа Республики Ингушетия. Сумма контракта оценивается в 1410,6 миллиона рублей.
Планируется, что учреждение примет учеников в конце февраля 2027 года. Учебное заведение спроектировано на 1122 ученических места и будет включать корпуса различной этажности.
Эта же строительная фирма ведет аналогичные работы по строительству школы в другом жилом массиве Омска, микрорайоне Серебряный Берег.
·Образование

Учреждение на 1122 учащихся появится к началу 2027 года.
В Минстрое Омской области рассказали, что подрядчиком достройки школы в микрорайоне Ясная Поляня стало ООО «Русстрой» из города Сунжа Республики Ингушетия. Сумма контракта оценивается в 1410,6 миллиона рублей.
Планируется, что учреждение примет учеников в конце февраля 2027 года. Учебное заведение спроектировано на 1122 ученических места и будет включать корпуса различной этажности.
Эта же строительная фирма ведет аналогичные работы по строительству школы в другом жилом массиве Омска, микрорайоне Серебряный Берег.