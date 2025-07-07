Ремонт проводили два года назад.

Омичи сообщили об ужасном состоянии дороги в СНТ «Радуга». На записи, снятой одним из дачников, видно, что дорога не просто покрылась ямами и выбоинами, а превратилась в ребристую, похожую на гладильную доску, поверхность.

– Во время ремонта на шести километрах уложили асфальт, на остальных восьми – насыпали что-то странное. Теперь покрытие стало стиральной доской, – цитирует омича Mash Siberia.

Омичи также сообщают, что ремонт дороги проводился два года назад и стоил 77 миллионов рублей. Дорожное полотно – еще на гарантии, однако чинить его не собираются. Также при поездках по этой дороге дачники плотно закрывают окна машин, так как пыль от дорожного покрытия поднимается на несколько метров. Сквозь нее не видно движущихся навстречу машин, что может спровоцировать ДТП.

Грейдирование дороги помогает на некоторое время, однако полностью решить проблему не может. В омском министерстве транспорта, по словам омичей, сообщили, что дорога сделана по ГОСТу и технологических нарушений нет.

Напомним, что в июне из-за плохой дороги в Омской области умер мужчина. Скорая просто не смогла проехать по размытой грунтовке.