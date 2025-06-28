Его не успели довезти в больницу.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проводит проверку в связи с информацией о смерти жителя района. Омич, предположительно, скончался из-за позднего оказания медицинской помощи.

Скорая помощь, по словам местных жителей, не смогла проехать по размытой грунтовой дороге.

– В нашем районе, особенно в районе Чистого Болота, дороги находятся в очень плохом состоянии. Грунтовые дороги не позволяют проехать даже полноприводным машинам, что, к сожалению, стало причиной трагедии, – сообщили жители в соцсетях.

По предварительным данным, в четверг, 26 июня у 56-летнего мужчины, злоупотребляющего алкоголем, во время путешествия на катере из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим ухудшилось самочувствие. Пассажиры катера вызвали скорую помощь на причал. Пациент «дотянул» до больницы, но скончался в медучреждении до оказания помощи врачами.

Сообщается, что в медицинском учреждении имеются транспортные средства для экстренных вызовов, в том числе гусеничный транспортер, который был использован 27 июня для выезда в село Большая Тебендя.

В июне текущего года прокуратура уже выносила представления в адрес Тевризского ДРСУ и УДХБ Омской области из-за неудовлетворительного состояния дорог и невыполнения ремонтных работ.

Материалы прокурорских проверок в настоящее время рассматриваются уполномоченными органами.