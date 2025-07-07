Сегодня мэр проведет экстренное совещание для решения проблемы.
Мэр Омска Сергей Шелест выразил понимание и солидарность с жителями города, страдающими от отключений электричества.
– Уважаемые жители города Омска, вижу все ваши сообщения и обращения в социальных сетях по поводу отсутствия электроэнергии в жилых домах. Понимаю и полностью разделяю ваше недовольство. Считаю работу ресурсников неудовлетворительной. Это касается всех участников рынка, – отметил градоначальник.
Он сообщил, что на сегодня запланировано проведение оперативного совещания с участием представителей энергетической отрасли, глав округов и городского прокурора Петра Щербины. Основной задачей встречи объявлено получение конкретных сроков восстановления электроснабжения и информирования граждан о проводимых мероприятиях.
Ранее сообщалось, что после урагана в регионе зафиксировано 56 отключений электричества на сетях.