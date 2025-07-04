Из 500 заявок, поступивших в ЕДДС, более 260 связано с последствиями разгула стихии. Есть пятеро пострадавших.

Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на город сегодня, 4 июля.

- Из 500 заявок, поступивших в нашу единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня, более 260 связано с последствиями урагана. Устранение идет полным ходом, - написал мэр в своем телеграм-канале.

По последним данным, по всему городу повалено около 200 деревьев, из них два десятка упали на проезжую часть, трамвайные пути, что мешало проезду общественного транспорта и личных автомобилей. В ближайшие часы работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» завершат их уборку.

- Если понадобится, будут работать и ночью, - отметил градоначальник.

Также к этому часу зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, находящихся в зоне ответственности «Омскэлектро» и «Россетей». Энергоремонтными бригадами устранены 11 из них. Энергоснабжение обещают восстановить в полном объеме к утру завтрашнего дня.

Из-за отсутствия электричества не работали светофоры, их активация – дело времени. Восстановлено энергоснабжение двух канализационных насосных станций «Омскводоканала», двух центральных тепловых пункта «Тепловой компании».

- Отключенной остается одна котельная - в поселке Светлый: для ее запуска необходимо восстановление электроснабжения. В остальном системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения работают штатно, - рассказал мэр.

Сергей Шелест уточнил ситуацию с домом в Амурском поселке, у которого оказался поврежден газопровод. Отключенными от газа остаются пять домов, объем работ по его восстановлению предстоит большой, к понедельнику его планируют запустить.

В результате разгула стихии пострадали пятеро омичей.

- К сожалению, есть пострадавшие. Всего их пятеро - четверо госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Еще один человек будет лечится амбулаторно, - отметил глава города.

Риск повторения урагана сохраняется, мэр призвал омичей быть осторожнее.