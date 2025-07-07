Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел во время урагана 4 июля.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем падения балконной плиты на 64-летнюю омичку во время урагана 4 июля. 

Инцидент произошел у дома № 232/1 по улице Герцена. На стоявшую на крыльце женщину с восьмого этажа упала балконная плита. Пенсионерка получила перелом ключицы и была госпитализирована.

СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (проведение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Бастрыкин потребовал руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

1008Мария Филимонова
·Происшествия

Инцидент произошел во время урагана 4 июля.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем падения балконной плиты на 64-летнюю омичку во время урагана 4 июля. 

Инцидент произошел у дома № 232/1 по улице Герцена. На стоявшую на крыльце женщину с восьмого этажа упала балконная плита. Пенсионерка получила перелом ключицы и была госпитализирована.

СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (проведение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Бастрыкин потребовал руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

1008Мария Филимонова