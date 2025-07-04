Количество «Хлебозаводов» в городе уменьшится.

Скоро в Омске могут остаться только две остановки с названием «Хлебозавод». Сейчас в городе существуют три одноименные остановки: возле цирка, на улицах 22 Апреля и 22 Партсъезда. Однако вскоре их количество сократится до двух.

В Архитектурно-градостроительный комитет горсовета поступил проект переименования остановки на улице 22 Партсъезда в «Кондитерская фабрика "Сладонеж"». Инициатива исходит от самой фабрики, представители которой аргументировали, что название «Хлебозавод» более неактуально, так как в районе уже нет хлебозавода, а фабрика «Сладонеж» активно функционирует.

Топонимическая комиссия города уже поддержала эту инициативу, сообщает Om1. Если Архитектурно-градостроительный комитет также одобрит проект, он будет вынесен на ближайшую сессию Омского городского Совета, где, скорее всего, будет окончательно утвержден.

Напомним, что по такому же принципу недавно была переименована остановка «Банк» возле СКК им. Блинова. Представители Сибирского казачьего университета заявили, что в округе уже нет никакого банка, а казачий институт есть.