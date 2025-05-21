Раньше остановка носила название «Банк», однако никаких банков там нет.

В ходе пленарного заседания сегодня, 21 мая, депутаты Омского горсовета приняли решение о переименовании остановки общественного траспорта. Остановочный пункт находится в районе улицы Куйбышева, неподалеку от СКК им. Блинова в Центральном округе. Ранее остановка носила название «Банк», а теперь – «Сибирский казачий институт».

Представители Сибирского казачьего института выступили с инициативой о переименовании остановки, мотивируя это тем, что в округе никаких банков уже нет, а институт, расположенный рядом, вполне заслуживает статус ключевого объекта в данном районе .

Напомним, что через этот остановочный пункт ходит всего один автобусный маршрут – № 23.