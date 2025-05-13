Предложение поступило от казаков.

Предложение о переименовании одной из остановок на улице Куйбышева в Центральном округе поступило от омских казаков. В настоящее время остановка называется «Банк» и находится рядом с СКК им. Блинова. Через нее ходит всего один автобусный маршрут – № 23.

Остановку собираются назвать «Сибирский казачий институт». Инициатива исходит от представителей образовательного учреждения, подчеркивающих, что поблизости уже нет отделений банков, ближайший филиал закрыт, а здание пустует. При этом институт, расположенный рядом, вполне заслуживает статуса ключевого объекта в данном районе.

Предположительно, вопрос о переименовании остановки поднимут завтра, 14 мая, на заседании комитета Омского горсовета.

Ранее сообщалось, что по случаю переименования театра им. Е. М. Ермолаевой остановку рядом с ним также переименуют.