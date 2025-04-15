Название остановки у театра Ермолаевой приведут в соответствие с новым именем театра.
Директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец сообщил, что в Советском округе города изменят название остановки общественного транспорта, расположенной возле театра имени Ермолаевой.
Ранее сообщалось, что Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой в Омске сменил свое название. Теперь он будет именоваться Городским драматическим театром имени Л. И. Ермолаевой.
– Конечно, если статус остановки остался, но наименование изменилось, надо вносить изменения в озвучку. Нам для этого нужен какой-то официальный документ. Наверное, решение Топонимической комиссии. Я переговорю с главами администрации, потому что, если происходят такие изменения, нужно вносить изменения наименования. Остановка – в обязательном порядке, – заявил Кормилец.
Он заверил, что необходимые формальности будут соблюдены и пассажирам будет своевременно представлено новое обозначение остановки.