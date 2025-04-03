Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На учреждении обновят фасад. 
Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой в Омске сменил свое название. Отныне он будет именоваться Городским драматическим театром имени Л. И. Ермолаевой. 
В короткой форме новое наименование будет звучать как БУК г. Омска «ГДТ им. Л. И. Ермолаевой».
Кроме того, в театре проинформировали, что вскоре фасад здания украсит обновленная вывеска. Планируется, что монтаж новой таблички завершится до старта 35-го театрального сезона.
·Культура/Афиша

На учреждении обновят фасад. 
Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой в Омске сменил свое название. Отныне он будет именоваться Городским драматическим театром имени Л. И. Ермолаевой. 
В короткой форме новое наименование будет звучать как БУК г. Омска «ГДТ им. Л. И. Ермолаевой».
Кроме того, в театре проинформировали, что вскоре фасад здания украсит обновленная вывеска. Планируется, что монтаж новой таблички завершится до старта 35-го театрального сезона.