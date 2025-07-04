Омск-Информ
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·Общество

Всего клуб покинули 13 футболистов.

Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о расставании с 13 игроками, контракты которых истекли. Среди покидающих команду футболистов  20-летний вратарь Роман Райфегерсте, ставший по итогам сезона лучшим игроком клуба по голосованию болельщиков. Райфегерсте присоединился к составу «Иртыша» в 2021 году.

Кроме того, клуб покинули полузащитники Михаил ИваньковВладимир ШолохФедор ГалочкинПавел КоркинНикита ШарковВадим КаревПавел КарасевГригорий ЛобановМаксим РадченкоНикита ЖустьевАртем Галаджан и Ярослав Доль. Куда отправятся бывшие игроки, пока неизвестно.

Ранее клуб также объявил о смене главного тренера: предыдущий наставник Максим Мишаткин вместе со своим тренерским штабом покинул команду по истечении срока контракта. Новым главным тренером назначен Владимир Щербак.

Олег Кипорук
·Общество

Всего клуб покинули 13 футболистов.

Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о расставании с 13 игроками, контракты которых истекли. Среди покидающих команду футболистов  20-летний вратарь Роман Райфегерсте, ставший по итогам сезона лучшим игроком клуба по голосованию болельщиков. Райфегерсте присоединился к составу «Иртыша» в 2021 году.

Кроме того, клуб покинули полузащитники Михаил ИваньковВладимир ШолохФедор ГалочкинПавел КоркинНикита ШарковВадим КаревПавел КарасевГригорий ЛобановМаксим РадченкоНикита ЖустьевАртем Галаджан и Ярослав Доль. Куда отправятся бывшие игроки, пока неизвестно.

Ранее клуб также объявил о смене главного тренера: предыдущий наставник Максим Мишаткин вместе со своим тренерским штабом покинул команду по истечении срока контракта. Новым главным тренером назначен Владимир Щербак.

Олег Кипорук