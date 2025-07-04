Всего клуб покинули 13 футболистов.

Омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о расставании с 13 игроками, контракты которых истекли. Среди покидающих команду футболистов – 20-летний вратарь Роман Райфегерсте, ставший по итогам сезона лучшим игроком клуба по голосованию болельщиков. Райфегерсте присоединился к составу «Иртыша» в 2021 году.

Кроме того, клуб покинули полузащитники Михаил Иваньков, Владимир Шолох, Федор Галочкин, Павел Коркин, Никита Шарков, Вадим Карев, Павел Карасев, Григорий Лобанов, Максим Радченко, Никита Жустьев, Артем Галаджан и Ярослав Доль. Куда отправятся бывшие игроки, пока неизвестно.

Ранее клуб также объявил о смене главного тренера: предыдущий наставник Максим Мишаткин вместе со своим тренерским штабом покинул команду по истечении срока контракта. Новым главным тренером назначен Владимир Щербак.