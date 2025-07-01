В прошлом он выступал за омский клуб в качестве футболиста.

Омский футбольный клуб «Иртыш» презентовал нового главного тренера, которым стал Владимир Щербак. Презентовали нового наставника команды в видео, размещенном в соцсетях клуба.

– Вернулся туда, где все начиналось. Остальное покажем на поле, – сказал Владимир Щербак в ролике.

Щербак родился в Омске в 1970 году. В качестве футболиста он играл за «Иртыш» и омское «Динамо». Позже футболист перешел в тренерскую деятельность.

Тренерской карьерой Щербак отметился работой в клубе «Тольятти», в «Крыльях Советов» из Самары, московском «Строгино», ивановском «Текстильщике». Также он тренировал российскую юношескую сборную до 17 лет.

Ранее сообщалось, что омский футбольный клуб попрощался со своим бывшим тренером Максимом Мишаткиным, работавшим в клубе с апреля 2024 года.