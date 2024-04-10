Омск-Информ
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·Спорт

Максим Мишаткин ранее трудился в академиях ЦСКА и Локомотива, а также в ФК «Тверь». 
Главным тренером ФК «Иртыш» стал московский специалист Максим Мишаткин, сообщили в пресс-службе клуба. Ранее он трудился в академиях ЦСКА и Локомотива, в прошлом году был главным тренером ФК «Тверь». 
– Имеет тренерскую лицензию категории PRO UEFA. С молодежной командой «Локомотив» дважды становился бронзовым призером первенства России, выступал в Юношеской лиге УЕФА, – рассказали в клубе.
Мишаткин был профессиональным футболистом с 1991 по 2006 год, выступая за команды Москвы и области.
Помощниками Мишаткина стали Николай Овечкин (тренер-аналитик), Роман Тарасов (тренер вратарей), Александр Шуленин (тренер по физподготовке). Андрей Кучерявых, временно исполняющий обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Петракова, был назначен старшим тренером.
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·Спорт

Максим Мишаткин ранее трудился в академиях ЦСКА и Локомотива, а также в ФК «Тверь». 
Главным тренером ФК «Иртыш» стал московский специалист Максим Мишаткин, сообщили в пресс-службе клуба. Ранее он трудился в академиях ЦСКА и Локомотива, в прошлом году был главным тренером ФК «Тверь». 
– Имеет тренерскую лицензию категории PRO UEFA. С молодежной командой «Локомотив» дважды становился бронзовым призером первенства России, выступал в Юношеской лиге УЕФА, – рассказали в клубе.
Мишаткин был профессиональным футболистом с 1991 по 2006 год, выступая за команды Москвы и области.
Помощниками Мишаткина стали Николай Овечкин (тренер-аналитик), Роман Тарасов (тренер вратарей), Александр Шуленин (тренер по физподготовке). Андрей Кучерявых, временно исполняющий обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Петракова, был назначен старшим тренером.
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