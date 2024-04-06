Исполнять обязанности главного тренера омской команды будет уже знакомый многим игрокам Андрей Кучерявых.
Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев представил временно исполняющего обязанности главного тренера команды. Им стал известный казахстанский специалист Андрей Кучерявых, сообщает пресс-служба «Иртыша». Напомним, прежний главный тренер омской команды Валерий Петраков был отправлен в отставку.
Андрей Кучерявых имеет тренерскую лицензию PRO. Он работал тренером в павлодарском «Иртыше», ФК «Атырау», саптаевском «Казахмысе». Был главным тренером «Казахмыса», астанинского «Байтерека», молодежного состава павлодарского «Иртыша», «Экибастуза», молодежного и основного составов петропавловского «Кызыл-Жара СК».
С июня 2019 года Андрей Кучерявых входил в тренерский штаб омского «Иртыша». Он дважды исполнял обязанности главного тренера команды после отставок Евгения Харлачева и Александра Горшкова.
Сообщается, что через несколько дней игрокам «Иртыша» будет представлен новый главный тренер и его ассистенты.