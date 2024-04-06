Сегодня тренерский штаб «Иртыша» встретится с руководством клуба. После этого и будет объявлено об отставке.

Сегодня тренерский штаб «Иртыша» встретится с руководством клуба. После этого и будет объявлено об отставке.

Главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков пока не ушел в отставку, как заявлялось вчера. Но это произойдет сегодня. Об этом сам специалист заявил «Матч ТВ».

– Наш тренерский штаб вызвали на встречу с руководством. В субботу пообщаемся, будет объявлено об уходе из «Иртыша», – сообщил Петраков.

Уже завтра «Иртыш» примет пятигорский «Машук». Очевидно, что к этому матчу команду будет готовить новый тренер. Кто это будет, пока непонятно. Непонятно и то, почему руководство клуба тянет с объявлением об отставке Валерия Петракова, раз уже эта информация не является секретом.

Напомним, что под руководством Петракова «Иртыш» провел 50 матчей, в которых одержал 21 победу, 16 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Но сейчас омская команда, вылетевшая в прошлом году из группы «Золото» Второй лиги, занимает предпоследнее место в группе «Серебро».