Омск-Информ
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·Спорт

Валерий Петраков якобы уволен после 50-го матча на посту главного тренера омской команды. Официальной информации пока нет.

Главного тренера «Иртыша» Валерия Петракова отправили в отставку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спортивный журналист Сергей Ильев.

– По моим данным, Валерий Петраков уволен из «Иртыша», причем это произошло после его 50-го матча на посту главного тренера команды – в Иванове с «Текстильщиком» (0:0), – сообщает Ильев.

Официальной информации об отставке Петракова пока нет.

Напомним, что в конце прошлого года «Иртыш» вылетел из группы «Золото» Второй лиги. Сейчас в «серебряной» группе омичи занимают 8–9-е место, имея 5 очков в 5 матчах.

·Спорт

Валерий Петраков якобы уволен после 50-го матча на посту главного тренера омской команды. Официальной информации пока нет.

Главного тренера «Иртыша» Валерия Петракова отправили в отставку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спортивный журналист Сергей Ильев.

– По моим данным, Валерий Петраков уволен из «Иртыша», причем это произошло после его 50-го матча на посту главного тренера команды – в Иванове с «Текстильщиком» (0:0), – сообщает Ильев.

Официальной информации об отставке Петракова пока нет.

Напомним, что в конце прошлого года «Иртыш» вылетел из группы «Золото» Второй лиги. Сейчас в «серебряной» группе омичи занимают 8–9-е место, имея 5 очков в 5 матчах.