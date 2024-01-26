В Турции команда проведет тренировочный сбор перед возобновлением первенства России. Со сбора «Иртыш» отправится на первый матч.

В Турции команда проведет тренировочный сбор перед возобновлением первенства России. Со сбора «Иртыш» отправится на первый матч.

Футболисты омского «Иртыша» провели втягивающий сбор, который, по словам президента клуба и главного тренера Валерия Петракова, прошел по плану и без срывов. 21 января игроков отпустили побыть дома около недели перед выездом на заграничный сбор в Турцию. Команда вылетает туда 27 января и почти месяц будет готовиться к рестарту первенства России во Второй лиге.

Валерий Петраков пояснил, что продолжительность сбора увеличилась из-за того, что стартовые матчи первенства для «Иртыша» будут выездными. Поэтому команда решила не возвращаться в Омск и на первые туры поедет из Москвы. Календарь игр пока неизвестен. Также главный тренер коротко подвел итоги селекционной кампании.

– В команду влился защитник Кирилл Сараев, еще один защитник Сергей Алексеев был на просмотре, оставил хорошее впечатление и с ним также решено заключить соглашение. Пришел из «Нефтехимика» центральный полузащитник Линар Шарифуллин, а из Ульяновска – Азнаур Герюгов. Что касается молодых футболистов-лимитчиков, подписан контракт с нападающим Иваном Гулько из «Оренбурга». Это те позиции, которые нам нужно было укрепить, – рассказал Петраков.

Однако есть еще одна селекционная задача: нужен центральный защитник, поскольку с двумя игроками клуб расстался в прошлом сезоне.

На сборах в Турции «Иртыш» проведет семь матчей: 2 февраля – с «Уфой», 7 февраля – с «Чертаново», 10 февраля – с «Композитом» (Павловский Посад), 14 февраля – с «Металлургом» (Липецк), 21 февраля – с «Велесом», 25 февраля – с «Шинником» (Ярославль).

«Шинник» – наиболее статусный соперник, выступающий в Первой лиге. Кстати, этот поединок стал дополнительным – изначально их планировалось шесть. Его решено организовать как раз из-за затянувшегося сбора, после которого для «Иртыша» возобновится первенство.