Омск-Информ
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·Спорт

Вместе с Валерием Петраковым в отставку ушли его помощники и начальник команды.

Футбольный клуб «Иртыш» подтвердил появившуюся вчера информацию об отставке главного тренера Валерия Петракова. Вместе с Петраковым клуб покинули его помощники Сергей Емельянов, Денис Соловьев и Андрей Разин, а также начальник команды Валерий Волошин.

– Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желает им успехов, – говорится в официальном сообщении клуба.

Ожидается, что в самое ближайшее время будет объявлено имя исполняющего обязанности главного тренера команды, который будет готовить «Иртыш» к завтрашнему матчу против пятигорского «Машука».

·Спорт

Вместе с Валерием Петраковым в отставку ушли его помощники и начальник команды.

Футбольный клуб «Иртыш» подтвердил появившуюся вчера информацию об отставке главного тренера Валерия Петракова. Вместе с Петраковым клуб покинули его помощники Сергей Емельянов, Денис Соловьев и Андрей Разин, а также начальник команды Валерий Волошин.

– Руководство клуба благодарит Валерия Юрьевича Петракова и его помощников за работу в футбольном клубе и желает им успехов, – говорится в официальном сообщении клуба.

Ожидается, что в самое ближайшее время будет объявлено имя исполняющего обязанности главного тренера команды, который будет готовить «Иртыш» к завтрашнему матчу против пятигорского «Машука».