Омск-Информ
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·Спорт

Вслед за ним команду покинули три тренера.
Вчера, 30 июня, руководство футбольного клуба «Иртыш» официально сообщило о прекращении контракта с главным тренером Максимом Мишаткиным. Он работал в «Иртыше» с апреля 2024 года.
Помимо наставника, клуб покинули тренер-аналитик Николай Овечкин, тренер вратарей Роман Тарасов и тренер по ОФП Александр Шуленин
Пресс-служба клуба выразила благодарность Мишаткину и его команде за проделанную работу и пожелала дальнейших профессиональных успехов.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Иртыша» может стать Владимир Щербак.
Мария Филимонова
·Спорт

Вслед за ним команду покинули три тренера.
Вчера, 30 июня, руководство футбольного клуба «Иртыш» официально сообщило о прекращении контракта с главным тренером Максимом Мишаткиным. Он работал в «Иртыше» с апреля 2024 года.
Помимо наставника, клуб покинули тренер-аналитик Николай Овечкин, тренер вратарей Роман Тарасов и тренер по ОФП Александр Шуленин
Пресс-служба клуба выразила благодарность Мишаткину и его команде за проделанную работу и пожелала дальнейших профессиональных успехов.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Иртыша» может стать Владимир Щербак.
Мария Филимонова