Максим Мишаткин проработал в «Иртыше» с апреля 2024 года.

Максим Мишаткин оставит свой пост, Футбольный клуб «Иртыш» из Омска переживает перестановки в тренерском коллективе. Наставник командыоставит свой пост, сообщает «БК55» со ссылкой на свой источник. Прошлым летом клуб продлил с ним контракт на год.

Напомним, что в прошедшем сезоне Second League A Group Silver «Иртыш» под его руководством занял восьмое место в турнирной таблице. Наставник руководит командой с 10 апреля 2024 года. Под его руководством «Иртыш» провел 12 матчей, в которых набрал 21 очко. Это максимальный результат среди всех клубов группы «Серебро» за 12 последних туров первенства.

На смену Мишаткину придет опытный специалист Владимир Щербак. Сообщается, что он уже прибыл в Омск. Для местных болельщиков фигура Щербака весьма известна: в качестве футболиста он играл за «Иртыш» и омское «Динамо». Позже Щербак перешел в тренерскую деятельность, возглавляя юношескую сборную России, клубы ФНЛ и Второй лиги.