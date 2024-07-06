С Максимом Мишаткиным за хорошие результаты продлили контракт на 1 год.

С Максимом Мишаткиным за хорошие результаты продлили контракт на 1 год.

Омский футбольный клуб «Иртыш» продлил соглашение с главным тренером Максимом Мишаткиным сроком на 1 год. Наставник руководит командой с 10 апреля 2024 года. Под его руководством «Иртыш» провел 12 матчей, в которых набрал 21 очко. Это максимальный результат среди всех клубов группы «Серебро» за 12 последних туров первенства.

Вместе с Максимом Мишаткиным соглашения продлили тренер-аналитик Николай Овечкин, тренер вратарей Роман Тарасов и тренер по ОФП Александр Шуленин.

Андрей Кучерявых усилил тренерский штаб молодежной команды. Вместе с главным тренером Александром Близнюком они будут готовить резерв для главной команды.

Ранее сообщалось, что из клуба уходят сразу 16 игроков. Впрочем в «Иртыше» анонсируют и хорошие новости в ближайшее время.