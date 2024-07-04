Омск-Информ
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·Спорт

Среди них нападающий Андрей Разборов.
Сегодня омский футбольный клуб «Иртыш» сообщил об уходе 13 игроков. Контракты истекли у Андрея Разборова, Сергея Алексеева, Никиты Антипова, Дмитрия Арапова, Ильи Еременко, Вячеслава Гордиенко, Александра Босова, Ильи Карпука, Владимира Лаптева, Сергея Подоксенова, Максима Сухомлинова, Дениса Чушъялова и Халида Шахтиева.
Кроме того, 2 июля стало известно, что закончился срок аренды еще троих футболистов. Клуб покинули Иван Гулько, Никита Ершов и Линар Шарифуллин.
Ранее президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что команда хочет вернуться в Первую лигу.
·Спорт

Среди них нападающий Андрей Разборов.
Сегодня омский футбольный клуб «Иртыш» сообщил об уходе 13 игроков. Контракты истекли у Андрея Разборова, Сергея Алексеева, Никиты Антипова, Дмитрия Арапова, Ильи Еременко, Вячеслава Гордиенко, Александра Босова, Ильи Карпука, Владимира Лаптева, Сергея Подоксенова, Максима Сухомлинова, Дениса Чушъялова и Халида Шахтиева.
Кроме того, 2 июля стало известно, что закончился срок аренды еще троих футболистов. Клуб покинули Иван Гулько, Никита Ершов и Линар Шарифуллин.
Ранее президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что команда хочет вернуться в Первую лигу.