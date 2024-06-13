Для начала омская команда должна выйти в группу «Золото», а затем решать следующую задачу.

Для начала омская команда должна выйти в группу «Золото», а затем решать следующую задачу.

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что омская команда через год должна выйти в Первую лигу. Напомним, что на прошлой неделе закончился турнир в группе «Серебро» Второй лиги, по итогам которого «Иртыш» занял пятое место и не смог пробиться в группу «Золото».

Но эта задача должна быть выполнена уже через полгода.

– Буквально вчера прилетел из Омска. Открыли трансферное окно, посмотрим, что получится сделать в межсезонье. На данный момент готовимся выполнить задачу – попасть в «Золото». И хотим сделать шаг выше, вернуться в Первую лигу, где нас не было с 2021 года. Город этого достоин, – приводит слова Сычева «Матч ТВ».

Пока непонятно, останется ли главным тренером команды Максим Мишаткин, который не выполнил задачу на сезон. Но в то же время при нем команда не проигрывала на финише сезона 8 матчей подряд.