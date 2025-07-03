Всего планируется «воткнуть» 6 домов.
На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета Омска рассмотрены три проекта, два из которых касались строительства жилых домов.
Первым пунктом рассматривался проект строительства восьмиэтажного жилого дома вблизи остановки «Микрорайон Юбилейный». Общий концепт одобрен советом, однако архитекторов попросили доработать отдельные моменты и представить доработанный проект на повторное рассмотрение.
Также был рассмотрен проект жилого комплекса на улице 22-го Апреля, предполагающий строительство пяти жилых корпусов на 314 квартиры. Градсовет поддержал архитектурное решение и рекомендовал дальнейшую проработку проекта на уровне градостроительного совета Омской области при участии губернатора.
Помимо проектов жилых зданий, на градостроительном совете также обсуждались обновленные эскизы реконструкции кинотеатра «Маяковский» с благоустройством сквера.