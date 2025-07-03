В обновленных эскизах запланированы парковые зоны со световыми тоннелями.

На градостроительном совете Омска обсуждались обновленные эскизы реконструкции кинотеатра «Маяковский» с благоустройством сквера. В новой версии сенсационно отсутствовала пристройка для расширения зоны кинозалов, которую предполагал владелец объекта, торговая фирма «Омь», в январе нынешнего года.

Судя по всему, планы изменились, и в новой версии на территории рядом с кинотеатром не планируется ни пристройки, ни спортивной и детской площадок.

Вместо этого предлагалось расширить пешеходные дорожки, добавить световые тоннели при входе на территорию, заменить фонари, поставить урны, лавочки и качели. Как сообщает omsk_putevoditel, на месте старинного кладбища хотят сделать мемориал. А также высадить около 300 деревьев и 600 кустарников.

Площадь у кинотеатра собираются использовать для праздников, пешеходный переход сделать с единой крышей. А входную группу здания предлагают остеклить вместе с колоннами. Стоимость работ составит 237 млн. рублей.

Проект одобрен членами градсовета и передан на дальнейшее рассмотрение в областной архитектурно-градостроительный совет. Реконструкция может начаться уже в этом году.

Причина отказа от пристройки неизвестна. Отметим, что идею возвести дополнительное сооружение владельцы кинотеатра лелеяли с 2000-х годов, но каждый раз вмешивалась негативно настроенная общественность.