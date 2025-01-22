Автор проекта прояснил планы владельца на расширение основного здания.

На сегодняшнем градостроительном совете Омска обсуждался проект реконструкции кинотеатра «Маяковский» с благоустройством сквера. Владелец, торговая фирма «Омь», заказал проект, предполагающий возведение пристройки к объекту.

Архитектор Артур Оботуров рассказал, что планируется расширить здание дополнительным стеклянным помещением с обратной стороны, уточнил «Омскрегион».

Внутри собственники намерены сделать перепланировку. И вместо двух залов по 200 мест каждый открыть четыре зала меньшей вместимости. Это повысит рентабельность проекта. Таким образом, после возведения пристройки в «Маяковском» заработают 6 залов вместо четырех уже существующих.

Собственник предлагает добавить локации малых архитектурных форм и расширить островок с абрикосовыми деревьями до размеров рощицы.

У архитекторов возникли вопросы именно к количеству архитектурных форм, а проект договорились обсудить на архсовете Омского союза архитекторов.

Идея сделать пристройку к кинотеатру не нова: в 2000-х владельцы собирались сделать пристройку к кинотеатру. Но локацию отвоевали епархия и краеведы, ссылаясь на то, что здесь располагается древнее кладбище 1762 года. В 2020 годах бенефициары вновь заговорили о пристройке, но проект завернуло архитектурное сообщество. Осенью прошлого года собственники кинотеатра попросили, но так и не получили разрешение на вырубку деревьев в сквере. Они заявили о намерениях сделать пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. И вот теперь всплыл конечный интерес – третья попытка сделать пристройку к кинотеатру.