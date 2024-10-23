В сквере хотят разместить детскую и спортивную площадки.

Сегодня, 23 октября, в омской мэрии состоялось заседание зеленой комиссии. Главной темой обсуждения стало грядущее благоустройство территории около кинотеатра «Маяковский», сообщают «Вести Омск».

Этот участок находится в собственности КДЦ. Владельцы кинотеатра хотят сделать из сквера пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой.

Но для того чтобы реализовать все это, придется вырубить деревья. В их числе есть те, которые считаются редкими для Омска – например, абрикосы сибирские. По словам эколога Сергея Костарева, таких деревьев в городе осталось всего несколько штук.

– Абрикос в Сибири – это странно, он растет и приносит плоды, и я не знаю, в проекте сохранят его или нет, не хочется его терять, – рассказал эксперт.

Сомнения по поводу сквера есть и у Омской епархии. По словам священнослужителей, раньше на месте сквера было Кадышевское кладбище. Там похоронены едва ли не основатели города. В память о них в сквере установили православный поклонный крест.