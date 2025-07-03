Проезд грузовых автомобилей с большим грузом запрещен с момента начала ремонта на мосту.

Сегодня, 3 июля, журналистам показали, что сейчас происходит на ремонтируемом мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Представитель подрядчика рассказал, что сейчас монтируется освещение.

– Приступили к монтажу выносных консолей, предназначенных для опор освещения и контактной сети. Они здесь объединены. Смонтировали две штуки со стороны правого берега Иртыша, – отметил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Всего таких опор на мосту будет 52, но их планируют установить уже к финалу всех работ.

– Чтобы не утяжелять сооружение, – пояснил Шестаков.

При этом крупнотоннажный транспорт на мосту, несмотря на запреты, двигается в большом количестве. Известно, что ограничения были установлены почти сразу после начала ремонтных работ.

Директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец сообщал, что фуры не должны появляться на мосту с 8 до 20:00. Водителям фур советовали пользоваться альтернативными маршрутами через метромост и Ленинградский мост. В пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области тогда говорили, что ограничения действуют только на автомобили с массой более 26 тонн.