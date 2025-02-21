Омск-Информ
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Ограничения будут действовать с 8 до 20 часов.

Мэрия Омска ввела запрет на движение грузового транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения будут действовать с 8 до 20 часов. Соответствующие знаки уже появились на подъезде к мосту.

– Проезд по мосту исключен с первого дня введения ограничений для крупнотоннажного транспорта, который двигается по городу по специальным разрешениям. В данных разрешениях мост у Телецентра больше не фигурирует. Плюс установлены знаки на запрет движения грузового транспорта с 8:00 до 20:00 часов, – приводит комментарий мэрии портал Om1.ru.

Также сейчас обсуждается введение запрета на движение грузового транспорта по всему Омску.

·Авто

Ограничения будут действовать с 8 до 20 часов.

Мэрия Омска ввела запрет на движение грузового транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения будут действовать с 8 до 20 часов. Соответствующие знаки уже появились на подъезде к мосту.

– Проезд по мосту исключен с первого дня введения ограничений для крупнотоннажного транспорта, который двигается по городу по специальным разрешениям. В данных разрешениях мост у Телецентра больше не фигурирует. Плюс установлены знаки на запрет движения грузового транспорта с 8:00 до 20:00 часов, – приводит комментарий мэрии портал Om1.ru.

Также сейчас обсуждается введение запрета на движение грузового транспорта по всему Омску.