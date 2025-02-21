Среди причин такого шага называется в том числе улучшение экологии.

Рабочая группа Омского городского совета обратилась в мэрию с предложением ввести правовое регулирование ограничения движения грузовиков по городу с 7 до 21 часа. Возможность такого запрета не стали отрицать в департаменте транспорта, сообщает РБК Омск. Вопрос сейчас прорабатывается и будет обсуждаться на заседании рабочей группы 27 февраля.

Депутаты не уточняют, движение каких именно грузовиков нужно ограничить. В документе указываются лишь причины для введения такого запрета – улучшение экологической обстановки и качества жизни горожан, снижение уровня шума, уменьшение заторов на дорогах и развитие городского общественного транспорта.

Чтобы ввести запрет для движения грузовиков, необходимо разработать комплексную схему организации дорожного движения, отмечает глава департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Документ должен содержать не только участки, где запрещено движение грузового транспорта, но и альтернативные пути объезда.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал введение полного запрета на движение грузового транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Сейчас сооружение находится на ремонте.