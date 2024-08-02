Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На трассе Тюмень – Омск грузовик врезался в легковушку.

Сегодня в Любинском районе Омской области произошло ДТП с грузовиком. Очевидцы позвонили в региональную ГИБДД и сообщили об аварии в 13:20.

По предварительной информации, 57-летний водитель грузового автомобиля Volvo ехал по трассе Тюмень – Омск. При движении по 596 км он решил перестроиться и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который ехал справа в попутном направлении. От удара Toyota съехала в кювет.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум пассажирам легковушки – 42-летней женщине и 7-летнему мальчику. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

На трассе Тюмень – Омск грузовик врезался в легковушку.

Сегодня в Любинском районе Омской области произошло ДТП с грузовиком. Очевидцы позвонили в региональную ГИБДД и сообщили об аварии в 13:20.

По предварительной информации, 57-летний водитель грузового автомобиля Volvo ехал по трассе Тюмень – Омск. При движении по 596 км он решил перестроиться и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который ехал справа в попутном направлении. От удара Toyota съехала в кювет.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась двум пассажирам легковушки – 42-летней женщине и 7-летнему мальчику. Полиция проводит проверку.