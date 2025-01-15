Сергей Шелест рассказал о подготовке к специфическому этапу ремонта моста и временном ограничении движения.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о результатах штаба на стройплощадке моста им. 60-летия ВЛКСМ. Во время обсуждения был рассмотрен ряд рабочих моментов, в особенности подготовка к замене опорных частей моста.

– Для этого пролетное строение будет приподниматься с помощью домкратов и переопираться на специальные тумбы. Процесс пройдет в ночное время с остановкой движения транспорта. На временных опорах мост простоит не один месяц, и на этот период потребуется принять дополнительные меры для снижения вибрационной нагрузки на него, вплоть до необходимости установки полного запрета для движения грузовиков, – сообщил Сергей Шелест.

К подъему моста подрядчик приступит в весенне-летний период, однако уже сейчас идет разработка маршрутов для грузовых машин по другим мостам и улицам Омска, а также установка дополнительных дорожных знаков. Без этого, как утверждает мэр, невозможно обеспечить качество отдельных видов работ, а также соблюсти сроки капитального ремонта.