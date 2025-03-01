Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Полномочиями для введения ограничений обладает департамент городского хозяйства мэрии.

Власти Омска рассматривают возможность введения запрета для движения грузовиков по некоторым дорогам города. Ограничения могут ввести с 1 апреля по 25 июня.

Как пояснил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец, такое право властям города дает постановление правительства Омской области, действующее с 2012 года. Там указано, что запрет может вводиться «с учетом природных климатических особенностей Омской области».

– Мы говорим об ограничении движения грузовиков на период весенней распутицы, – цитирует Кормильца «РБК-Омск». – При выявлении необходимости в сохранении дорожного покрытия автомобильных дорог города Омска при возникновении неблагоприятных условий департаменту городского хозяйства необходимо выступить инициатором постановления о прекращении движения грузовиков. Другие периоды ограничения движения грузовиков не предусмотрены.

Чиновник пояснил, что окончательное решение по данному вопросу должен принять департамент городского хозяйства мэрии. В случае введения запрета должен быть проработан альтернативный маршрут проезда. При этом водителей необходимо предупредить об изменениях за 20 дней до введения ограничений.

·Авто

Полномочиями для введения ограничений обладает департамент городского хозяйства мэрии.

Власти Омска рассматривают возможность введения запрета для движения грузовиков по некоторым дорогам города. Ограничения могут ввести с 1 апреля по 25 июня.

Как пояснил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец, такое право властям города дает постановление правительства Омской области, действующее с 2012 года. Там указано, что запрет может вводиться «с учетом природных климатических особенностей Омской области».

– Мы говорим об ограничении движения грузовиков на период весенней распутицы, – цитирует Кормильца «РБК-Омск». – При выявлении необходимости в сохранении дорожного покрытия автомобильных дорог города Омска при возникновении неблагоприятных условий департаменту городского хозяйства необходимо выступить инициатором постановления о прекращении движения грузовиков. Другие периоды ограничения движения грузовиков не предусмотрены.

Чиновник пояснил, что окончательное решение по данному вопросу должен принять департамент городского хозяйства мэрии. В случае введения запрета должен быть проработан альтернативный маршрут проезда. При этом водителей необходимо предупредить об изменениях за 20 дней до введения ограничений.