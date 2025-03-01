Полномочиями для введения ограничений обладает департамент городского хозяйства мэрии.
Власти Омска рассматривают возможность введения запрета для движения грузовиков по некоторым дорогам города. Ограничения могут ввести с 1 апреля по 25 июня.
Как пояснил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец, такое право властям города дает постановление правительства Омской области, действующее с 2012 года. Там указано, что запрет может вводиться «с учетом природных климатических особенностей Омской области».
– Мы говорим об ограничении движения грузовиков на период весенней распутицы, – цитирует Кормильца «РБК-Омск». – При выявлении необходимости в сохранении дорожного покрытия автомобильных дорог города Омска при возникновении неблагоприятных условий департаменту городского хозяйства необходимо выступить инициатором постановления о прекращении движения грузовиков. Другие периоды ограничения движения грузовиков не предусмотрены.
Чиновник пояснил, что окончательное решение по данному вопросу должен принять департамент городского хозяйства мэрии. В случае введения запрета должен быть проработан альтернативный маршрут проезда. При этом водителей необходимо предупредить об изменениях за 20 дней до введения ограничений.