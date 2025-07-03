Омск-Информ
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·Общество

Скульптуры появились около входа в парк.
В одном из любимых мест отдыха омичей – парке 30-летия ВЛКСМ – появился новый арт-объект: три симпатичные фигуры медвежат, выполненные в технике топиарного искусства. Фотографии скульптур появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».
Животные покрыты долговечным искусственным газоном, устойчивым к износу и капризам погоды. Такой материал позволит сохранить первоначальный внешний вид скульптур на протяжении длительного периода, сохраняя их привлекательный вид. 
Ранее сообщалось, что в парке 30-летия ВЛКСМ ввели еще один скидочный день.
Мария Филимонова
·Общество

Скульптуры появились около входа в парк.
В одном из любимых мест отдыха омичей – парке 30-летия ВЛКСМ – появился новый арт-объект: три симпатичные фигуры медвежат, выполненные в технике топиарного искусства. Фотографии скульптур появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».
Животные покрыты долговечным искусственным газоном, устойчивым к износу и капризам погоды. Такой материал позволит сохранить первоначальный внешний вид скульптур на протяжении длительного периода, сохраняя их привлекательный вид. 
Ранее сообщалось, что в парке 30-летия ВЛКСМ ввели еще один скидочный день.
Мария Филимонова