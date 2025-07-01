Акция действует до конца лета.
Городские парки объявили о новой акции. Теперь по понедельникам стоимость посещения аттракционов составит всего 119 рублей.
Получить скидку по карте «Городские парки» смогут многодетные семьи и участники боевых действий при предоставлении подтверждающих документов.
Перечень аттракционов, включенных в акцию парка имени 30-летия ВЛКСМ, включает такие развлечения, как «Биоробот», «Гусеница», «Веселые горки», «Морская охота», «Ракушки», «Танго», «Орбита», качели «Ермак», батут «Остров сокровищ», «Драконы», «Слоники», «Светофор», «Калесито», «Вертолеты», «Мини-джет», «Вихрь», «Чайный сервиз», «Хип-хоп», «ДЖД», «Бамперные машинки», «Праздничная карусель», батут «Паровозик», «Юнга», «Сказка», «Формула-1», «Пегасы», «Замок ужасов», «Колесо обозрения», «Паровози», «Бананы», «Водный шар», «Экскаваторы», «Слайм», батут «Кенгуру», тир «Веселое путешествие», «Зоокарусель», «Бассейн с роллами».
В парке «Советский» действуют скидки на следующие аттракционы: «Вихрь», «Чайный сервиз», «Драконы», «ДЖД», «Веселые горки», «Ракушки малые», «Бассейн с лодочками», «Сюрприз», «Орбита», «Карнавал», «Мегабатут», «Колесо обзора», «Веселая радуга».
Специальное предложение действует до конца лета.
Напомним, что в омских парках также действует акция «Скидочный четверг». Билеты на посещение любых аттракционов можно приобрести дешевле, чем в остальные дни недели, за 119 рублей.