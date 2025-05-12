Омск-Информ
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·Общество

Стоимость одного билета составит 119 рублей.

В омских парках рассказали о возвращении любимой акции омичей. Каждый четверг в парке им. 30-летия ВЛКСМ и Советском парке с 15 мая будет действовать акция «Скидочный четверг». Билеты на посещение любых аттракционов можно будет приобрести дешевле, чем в остальные дни недели, за 119 рублей.

Напомним, что в прошлом году стоимость билетов по четвергам составляла 99 рублей. В этом году возможность прокатиться на аттракционах обойдется омичам на 20 рублей дороже.

Ранее был назван список аттракционов, доступных по акции.

Мария Филимонова
·Общество

Стоимость одного билета составит 119 рублей.

В омских парках рассказали о возвращении любимой акции омичей. Каждый четверг в парке им. 30-летия ВЛКСМ и Советском парке с 15 мая будет действовать акция «Скидочный четверг». Билеты на посещение любых аттракционов можно будет приобрести дешевле, чем в остальные дни недели, за 119 рублей.

Напомним, что в прошлом году стоимость билетов по четвергам составляла 99 рублей. В этом году возможность прокатиться на аттракционах обойдется омичам на 20 рублей дороже.

Ранее был назван список аттракционов, доступных по акции.

Мария Филимонова