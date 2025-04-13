Акция начнет действовать с 15 мая.

В омских парках рассказали об акции «Скидочный четверг». Суть ее в том, что каждый четверг стоимость посещения каждого аттракциона стоит дешевле. В прошлом году билет в этот день стоил 99 рублей, а в этом немног подорожал, составив119 рублей. Акция по=прежнему станет действовать в двух муниципальных парках, имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском» с 15 мая.

Карусели работают ежедневно с 12:00 до 20:00.

Названы и муниципальные аттракционы, которые доступны по акции. В парке им. 30-летия ВЛКСМ: «Веселые горки», «Ракушки большие», «Орбита», «Слоники», «Веселый светофор», «Карусель Калесито», «Мини-джет», «Бамперные машинки», «Драконы». В парке «Советский»: «Колесо обозрения», «Вихрь», «Чайный сервиз», «Детская железная дорога», «Веселая горка». Карусели, принадлежащие частным предпринимателям, под действие акции не попадают.