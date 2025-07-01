Выделенных три года назад 300 миллионов не хватило.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства объявил конкурс на завершение долгостроя на улице Химиков. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 269 млн рублей. Завершить строительство дома необходимо до 30 октября 2025 года.

Строительство дома начала в 2008 году «Московская инвестиционная группа – XXI век». В 2011-м фирма обанкротилась. Ее директора Вадима Титова отправили в колонию за обман дольщиков на 60 млн рублей. Строительная готовность дома составляла 33 %.

В 2022 году Фонд защиты прав дольщиков заключил контракт с ГК «Энергосистемы», чтобы та достроила дом за 300 млн рублей. Строительство должно было завершиться к марту 2023 года. Готовность превысила 85 %, однако срок окончания работ несколько раз переносили, а потом с компанией расторгли договор. Прокуратура Омской области посчитала, что подрядчик похитил более 15 млн рублей. Теперь чиновники пытаются взыскать с компании деньги, которые она получила за эти работы.

Напомним, в недостроенной десятиэтажке планируются 144 квартиры, 138 из которых ждут дольщики.