Квартиры в доме ожидают 138 дольщиков.

Квартиры в доме ожидают 138 дольщиков.

Готовность проблемного дома № 28 на улице Химиков составляет уже более 85 %. Об этом рассказали в региональном Минстрое. Квартиры в доме ожидают 138 дольщиков.

ООО «ГК «ЭнергоСистемы» завершает устройство кровли и заливает полы. Также на объекте проходят внутренние работы и благоустройство двора. Дом должны ввести в эксплуатацию в августе этого года.

Напомним, строительство дома началось в 2008 году компанией ООО «Московская инвестиционная группа – XXI век». В 2011-м фирма обанкротилась. Вскоре ее директора Вадима Титова посадили в тюрьму за обман дольщиков на 60 млн рублей.