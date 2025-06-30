Предыдущая компания с задачей не справилась.

В омском минстрое объявили аукцион на поиск подрядчика для достройки детского инфекционного стационара на 300 мест на улице Перелета. Ранее проектом занималась ППК «Военно-строительная компания», на субподряд привлекли фирму «Новотех», однако работы застопорились. Все обстоятельства этой истории неизвестны. Однако в апреле стало известно, что контракт заключат с новым застройщиком.

Нынешнему подрядчику предлагают 4,36 млрд рублей на завершение объекта. Причем в этом году планируется освоить 443,3 тыс., в 2026 году – 1,8 млрд, в 2027 году – 2,03 млрд. Все работы нужно сделать до 20 декабря 2027 года. Победителя назовут 16 июля.

Как указано в контракте, работы необходимо выполнить до 20 октября 2027 года. Итоги аукциона подведут 16 июля.

Согласно контракту, требуется завершить тепловой контур объекта, монтаж инженерных сетей и отделку помещений. Стационар площадью более 33 тысяч квадратных метров, пищеблок и прачечная должны быть соединены переходами.

Детское лечебное учреждение начали строить в 2023 году. Первоначально планировалось потратить 6,3 млрд рублей. Получается, что стройка подешевела на 1,5 млрд рублей.