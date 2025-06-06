Сэкономленные деньги пойдут на другие объекты.
Министерство строительства Омской области скорректировало стоимость завершения строительства детского инфекционного стационара на улице Перелета, сократив затраты более чем на миллиард рублей. Изначально проект оценивался в 6,3 миллиарда рублей, однако, согласно проекту постановления, опубликованному ведомством, новый расчет стоимости строительства без учета расходов на оборудование и отделку составляет 4,69 миллиарда рублей.
– С целью проведения аукциона по определению новой подрядной организации на завершение строительства объекта «Строительство детского инфекционного стационара на 300 коек по ул. Перелета, д. 9, г. Омск» также произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта без учета стоимости немонтируемого и монтируемого оборудования, части выполнения отделочных работ, в соответствии с которым стоимость завершения строительства мероприятия составляет 4 689 674 715,40 рубля, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на проект постановления.
Такое сокращение финансирования предполагается компенсировать за счет выделения средств на другие социальные проекты. Часть сэкономленных средств будет направлена на завершение строительства операционного корпуса больницы на улице Булатова (около 30 миллионов рублей), строительство детского сада в поселке Иртышском (более 17,7 миллиона рублей), а также выделение порядка 150 миллионов рублей Фонду защиты прав дольщиков.
Ранее сообщалось о поисках нового подрядчика для строительства. Сдача объекта намечена на 20 января 2027 года.