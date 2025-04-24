Сдать объект планируют к 2027 году.

В Омске ищут нового подрядчика для строительства детского инфекционного стационара на улице Перелета. Как сообщили в правительстве Омской области, задачей нового подрядчика станет завершение формирования тепловой оболочки здания, монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

Первым этапом работ на объекте занимались специалисты Военно-строительной компании Министерства обороны России. На строительство медучреждения в рамках национального проекта выделено более 6,3 миллиарда рублей. Срок окончания работ – 20 января 2027 года.

Накануне на строительную площадку инфекционного стационара приезжал заместитель прокурора Омской области. Надзорное ведомство сейчас проводит проверку целевого использования выделенных на строительство бюджетных средств. Речь шла о 1,3 млрд рублей, полученных предыдущим подрядчиком в качестве аванса.